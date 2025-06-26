На Западе оценили прошедший саммит НАТО фразой «шаг назад»

Прошедший саммит НАТО не сделал военный блок сильнее, Украина не играла на нем никакой роли, а Россия не была четко обозначена в качестве угрозы. Об этом заявил профессор и эксперт по политике безопасности Карло Масала, чьи слова приводит немецкий телеканал N-tv.

По его словам, это «определенно не был саммит, из которого можно сделать вывод, что НАТО становится сильнее». Эксперт объяснил это тем, что Украина не играла никакой роли, а угроза от РФ не была достаточно четко обозначена. Это означает, что Североатлантический альянс сделал шаг назад, утверждает Масала.

Кроме того, повышение расходов на оборону до 5% от ВВП обусловлено желанием «угодить» президенту США Дональду Трампу, указал аналитик.

«Потому что эти пять процентов исходят не из европейской дискуссии, а скорее из страха, что если они не выполнят свои обязательства, США отзовут свои гарантии безопасности», — заявил Масала.

Саммит НАТО прошел 24–25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи является побудить страны, входящие в НАТО, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее в Совфеде призвали не ждать ничего хорошего от саммита НАТО.