Стало известно, где пройдут саммиты НАТО в 2026 и 2027 годах

Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции, в 2027 — в Албании

Следующий саммит НАТО пройдет в 2026 году в Турции, в 2027 году он пройдет в Албании. Об этом говорится в итоговом заявлении лидеров стран Североатлантического альянса, которые завершили свое совещание в Гааге, передает Telegraph.

«С нетерпением ждем следующей встречи в Турции в 2026 году, за которой последует встреча в Албании», — отмечается в документе.

Саммит НАТО в Гааге утвердил новый порог военных расходов государств альянса в 5% ВВП.

До этого стало известно, что итоговое коммюнике стран НАТО на саммите альянса в Гааге не упоминает о перспективах вступления Украины в блок. При этом в заявлении 32 члена НАТО «подтверждают свои неизменные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, безопасность которой способствует нашей безопасности».

Саммит НАТО проходил 24—25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса.

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