В России предположили, чем закончится встреча Трампа и Зеленского

Не исключено, что встреча украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на саммите НАТО закончится скандалом. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Константин Блохин.

«Трамп и Зеленский — это два шоумена, и тут может повториться история с Овальным кабинетом. Если Зеленскому не удастся добиться от Трампа каких-то подвижек по интересующему Киев вопросу или реальных обещаний о денежной помощи, то не исключено, что снова произойдет скандал. Между Зеленским и Трампом нет никакой химии, и они друг к другу относятся с пренебрежением, поэтому церемониться не будут», — сказал политолог.

По его мнению, Зеленскому на предстоящей встрече все же не удастся убедить Трампа платить миллиарды на продолжение украинского конфликта.

«Трамп приехал в Гаагу, чтобы заставить других членов НАТО тратить миллиарды на содержание организации, поэтому Зеленскому точно не удастся получить от Вашингтона большую денежную поддержку», — заключил Блохин.

Саммит НАТО проходит в Гааге с 24 по 25 июня. По словам премьер-министра Нидерландов Дика Схофа, Зеленский и Трамп могут встретиться на полях саммита в среду.

Ранее Трамп рассказал о своих ожиданиях от саммита НАТО.