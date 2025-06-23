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«Разные истории»: в Госдуме рассказали, чем отличаются конфликты в Иране и на Украине

Депутат Журова: украинский конфликт нужно завершить, не доводя до ситуации с Израилем и Ираном
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Россия не должна ориентироваться на то, что происходит на Ближнем Востоке, и решать свои задачи, заявила «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, конфликт с Украиной нужно «решать сейчас», не доводя его до стадии конфликта между Ираном и Израилем.

«Это разные истории [украинский и ближневосточный конфликт] — тем более, если наш конфликт [с Украиной] недолгий по сравнению с тем, что было в истории Израиля. То возникает, то отпускает, возникает — отпускает. Если посмотреть все события, которые за эти 50 лет были, — там это просто постоянно. То с одной стороны, то со второй стороны бомбят, то еще он включается, потом перемирие, потом что-то подписывают, потом опять все сначала», — сказала депутат.

По ее словам, конфликт на Украине «можно решить сейчас, не доводя его вот до той стадии, в которой находится сейчас Израиль».

«Из-за того, что этот [ближневосточный] конфликт шел десятки лет — это пример [для нас], до такой степени все подписать, со всеми претензиями территориальными, все это согласовать — чтобы не было обратной дороги. Это нам в назидание то, что происходит», — сказала она.

Ранее депутат Журавлев заявил, что у России нет задачи открыть второй фронт в Иране.

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