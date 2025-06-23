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В России оценили вероятность появления у Украины ядерного оружия

Капитан Дандыкин: появление ЯО у Киева приведет к печальным для него последствиям
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина получит адекватный ответ в случае создания ядерного оружия. С таким предупреждением выступил капитан 1-го ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

По его словам, если соответствующий вид вооружений появится у Киева, то это будет «весьма печально» для страны.

«Ответ будет адекватный, как это бывает сейчас — враг получает удары по глубоким тылам. Я думаю, что этого не будет, но они уже не первый раз говорят. И Зеленский говорил перед началом СВО, что они сожалеют о Будапештском меморандуме. Наверное, у них остались какие-то ученые», — сказал Дандыкин.

До этого украинский политик и ученый, эксперт в области внешней политики и ракетостроения Владимир Горбулин заявил, что Украина может начать создание собственного ядерного оружия совместно со странами Европы.

По его словам, предстоит найти «союзнические мосты» для того, чтобы Украина приступила к созданию своего ядерного оружия. Горбулин напомнил, что у Украины есть своя научная школа для этого, научная база.

Ранее Медведев рассказал об ответе России на провокации ВСУ с «грязной бомбой».

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