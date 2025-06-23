Турция создает альтернативные транспортные коридоры на случай закрытия Ормузского пролива

Турция активно развивает сухопутные и морские логистические маршруты для минимизации рисков возможного закрытия Ормузского пролива — ключевой транспортной артерии для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива. Об этом заявил министр транспорта Абдюлькадир Уралоглу в интервью газете Hürriyet.

«Нам необходимы надежные альтернативы на случай перекрытия пролива, поэтому мы реализуем проекты «Путь развития» и «Средний коридор», — пояснил министр.

По его словам, через турецкую территорию проходит 2,1 тыс. км «Пути развития», в который планируется инвестировать около 24 миллиардов долларов. Параллельно ведется укрепление Транскаспийского маршрута («Средний коридор»), где 2,2 тыс. км трассы также пролегают по Турции. Уже завершено строительство ключевых участков этого пути.

После полного ввода проектов сроки доставки грузов в Европу сократятся до 25 дней через «Путь развития» и рекордных 13 дней через «Средний коридор». Последний представляет собой 11-тысячекилометровый маршрут из Китая через Казахстан, Туркмению, Азербайджан, Грузию и Турцию с использованием железнодорожно-морского сообщения по Каспию. Его пропускная способность достигнет 27 миллионов тонн грузов в год.

22 июня сообщалось, что парламент Ирана уже предоставил правительству мандат на закрытие Ормузского пролива, однако на данный момент окончательное решение еще не принято.

Ранее в Иране раскрыли варианты ответных мер на атаку США.