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Трамп после гольф-клуба вернулся в Вашингтон на встречу с командой по нацбезопасности

Трамп вернулся в Вашингтон для встречи с командой по нацбезопасности
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Kevin Lamarque/Reuters

Американский президент Дональд Трамп возвращается в Белый дом, чтобы встретиться с командой по нацбезопасности. Об этом сообщает NBC News.

Как рассказали в Белом доме, в пятницу политик был в гольф-клубе в штате Нью-Джерси, где поужинал со сторонниками. Вечером субботы он вернулся в Вашингтон, где примерно в 1:00 мск 22 июня стартовала его встреча с членами команды по нацбезопасности.

После начала обострения на Ближнем Востоке такие мероприятия стали регулярными.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам (Натанз, Исфахан, Фордо), военным базам и центрам разработки оружия. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия. Вечером в тот же день Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание — 3», выпустив более сотни дронов и баллистических ракет по Тель‑Авиву, Хайфе, Беэр‑Шеве и другим городам. С тех пор обмен ударами не ослабевает.

Ранее Иран сигнализировал о готовности к переговорам, но не смог угодить США.

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