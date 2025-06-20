Небензя назвал соучастников агрессии Израиля против Ирана

Великобритания, Германия, Соединенные Штаты и Франция фактически являются соучастниками агрессии Израиля против Ирана. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

«Слова, произносимые британскими, французскими и германскими дипломатами в высоких залах Совета Безопасности ООН и в Совете управляющих МАГАТЭ, не менее опасны, чем самое грозное оружие», — сказал постпред РФ при ООН.

Небензя добавил, что Британия, ФРГ, США и Франция стали соучастниками конфликта после того, как начали заниматься шантажом МАГАТЭ при подготовке оценки ядерной программы Ирана, а также «проталкивать» ангажированную антииранскую резолюцию Совета управляющих агентства.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», целью которой стали ядерные и военные объекты на территории Ирана. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», нанося удары по военным объектам в Израиле.

В результате атак с обеих сторон пострадали десятки людей. Иран и Израиль уже на протяжении недели продолжают обмениваться ударами.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о намерении вернуть инспекторов в Иран.