На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Небензя назвал соучастников агрессии Израиля против Ирана

Небензя назвал Британию, ФРГ, США и Францию соучастниками агрессии против Ирана
close
Александр Щербак/РИА Новости

Великобритания, Германия, Соединенные Штаты и Франция фактически являются соучастниками агрессии Израиля против Ирана. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

«Слова, произносимые британскими, французскими и германскими дипломатами в высоких залах Совета Безопасности ООН и в Совете управляющих МАГАТЭ, не менее опасны, чем самое грозное оружие», — сказал постпред РФ при ООН.

Небензя добавил, что Британия, ФРГ, США и Франция стали соучастниками конфликта после того, как начали заниматься шантажом МАГАТЭ при подготовке оценки ядерной программы Ирана, а также «проталкивать» ангажированную антииранскую резолюцию Совета управляющих агентства.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», целью которой стали ядерные и военные объекты на территории Ирана. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», нанося удары по военным объектам в Израиле.

В результате атак с обеих сторон пострадали десятки людей. Иран и Израиль уже на протяжении недели продолжают обмениваться ударами.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о намерении вернуть инспекторов в Иран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами