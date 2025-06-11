На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский призвал обвалить цены на российскую нефть

Зеленский призвал Запад снизить цены на российскую нефть до $25 за баррель
close
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество обвалить цены на российскую нефть. Слова украинского лидера приводит Telegram-канал Новини.LIVE.

На саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который прошел в Одессе 11 июня, Зеленский заявил, что Россия уверена в своей способности доминировать на поле боя. В связи с чем он захотел поставить РФ в условия, когда она будет искать мир ненасильственными путями. Для этого, как считает политик, необходимо снизить цены на российскую нефть до $25 за баррель.

Кроме того, Зеленский потребовал четкого решения от Европы по поводу вступления Украины в ЕС уже в этом году. Также он отметил важность единства Евросоюза, укрепления НАТО и предоставления долгосрочных гарантий безопасности для страны.

До этого издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщало, что новый пакет санкций ЕС может обвалить цены на российскую нефть. По данным газеты, ЕК при поддержке ведущих стран Европы, включая Францию, Германию и Италию, хочет снизить потолок цен на нефть из РФ с $60 до $45 за баррель.

В FT отметили, что есть и противники этого предложения в Евросоюзе. Например, такие страны, как Венгрия и Греция, скептически относятся к ограничению цен на нефть и изучают возможные последствия такого решения.

Ранее в ФРГ раскрыли сроки принятия 18-го пакета санкций против РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами