Зеленский призвал обвалить цены на российскую нефть

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество обвалить цены на российскую нефть. Слова украинского лидера приводит Telegram-канал Новини.LIVE.

На саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который прошел в Одессе 11 июня, Зеленский заявил, что Россия уверена в своей способности доминировать на поле боя. В связи с чем он захотел поставить РФ в условия, когда она будет искать мир ненасильственными путями. Для этого, как считает политик, необходимо снизить цены на российскую нефть до $25 за баррель.

Кроме того, Зеленский потребовал четкого решения от Европы по поводу вступления Украины в ЕС уже в этом году. Также он отметил важность единства Евросоюза, укрепления НАТО и предоставления долгосрочных гарантий безопасности для страны.

До этого издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщало, что новый пакет санкций ЕС может обвалить цены на российскую нефть. По данным газеты, ЕК при поддержке ведущих стран Европы, включая Францию, Германию и Италию, хочет снизить потолок цен на нефть из РФ с $60 до $45 за баррель.

В FT отметили, что есть и противники этого предложения в Евросоюзе. Например, такие страны, как Венгрия и Греция, скептически относятся к ограничению цен на нефть и изучают возможные последствия такого решения.

Ранее в ФРГ раскрыли сроки принятия 18-го пакета санкций против РФ.