Американист раскрыл причину переноса переговоров США и России

Переговоры российской и американской делегаций действительно могли быть перенесены из-за конфликта между Ираном и Израилем, как об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился американист Малек Дудаков.

«Дмитрий Песков абсолютно прав, когда говорит, что фокус внимания республиканской администрации полностью переключен на ближневосточное направление. Конечно, Штаты продолжат следить за происходящим на Украине, но уже не в таком активном режиме, так как все силы США будут идти на поддержку Израиля и противостояние с Ираном», — сказал политолог.

Вполне закономерно, что после снижения интереса к украинскому кризису, США замедляют и переговорный трек с Россией, считает Дудаков.

«При этом, не стоит забывать, что у России есть возможность влиять на ситуацию на Ближнем Востоке, а это открывает окно возможностей и для переговоров с США. Когда администрация Трампа контактировала с Москвой, то были обсуждения и иранской тематики. Действительно, Россия может включиться в разрешение кризисной ситуации в обмен на возможные уступки со стороны Вашингтона на украинском направлении», — добавил Дудаков.

Об отмене планируемой встречи в рамках двусторонних российско-американских консультаций сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Встреча должна была быть посвящена устранению «раздражителей» в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран.

19 июня Песков сообщил, что США не объяснили причину переноса переговоров с Россией. По его словам, восстановление диалога между странами по линии министерств иностранных дел идет не просто.

Ранее политолог назвал виновного в отмене встречи делегаций России и США.