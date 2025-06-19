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В Кремле сравнили события в США со временем «перестройки» в СССР

Песков не согласился, что события в США похожи на перестройку в СССР
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с мнением, что происходящие сейчас в США события похожи на «перестройку» в СССР. Об этом он заявил в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я скорее не соглашусь с вами. Злость разный генезис, как говорится, всего происходящего», — сказал представитель Кремля.

По его словам, вряд ли можно сравнивать Соединенные Штаты Америки с Советским Союзом конца 1980-х годов.

Песков добавил, что протесты в США и беспорядки, начавшиеся на фоне проводимой президентом Дональдом Трампом антимигрантской политики — это внутренне дело этой страны.

Для Российской Федерации важно, чтобы в Вашингтоне была администрация, которая при наличии всего объема разногласий, которые всегда будут между США и Россией, была готова решать эти разногласия посредством диалога, заявил Песков.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.

Ранее в России предрекли превращение США в страну «черных полковников».

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