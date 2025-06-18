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«Междусобойчик, а не серьезное мероприятие»: в Госдуме оценили саммит G7

Депутат Белик: саммит G7 в Канаде — самый неудачный за последние десятилетия
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Eugene Hoshiko/Pool/Reuters

Саммит G7 в этом году заслуживает звание самого неудачного саммита «Большой семерки» за последние десятилетия, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Прошедший в Канаде саммит «Большой семерки» больше похож на междусобойчик, чем на серьезное мероприятие. Такой формат встреч теряет актуальность в стремительно меняющихся сегодня геополитических реалиях. Каких-то серьезных и принципиальных решений в рамках этого формата не принимается. Отсутствие коммюнике по итогам саммита подтверждает раскол среди участников и демонстрирует несовпадение позиций по ряду международных вопросов между странами ЕС и США», — считает депутат.

Он отметил, что намеренное дистанцирование «Большой семерки» от имеющих серьезный экономический и политический вес России, Индии и Китая, в принципе делает подобные встречи бесполезным в решении международных проблем.

В Канаде с 15 по 17 июня проходил саммит «Большой семерки», участие в котором также принял президент Украины Владимир Зеленский. Страны-участницы решили не публиковать единое коммюнике по итогам встречи, вместо этого каждая из стран подготовила отдельные заявления.

Ранее в Британии заявили, что «Украина оказалась в беде» после саммита G7.

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