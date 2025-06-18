Швейцарский журналист назвал свою страну анархией по сравнению с Россией

Главный редактор швейцарской газеты назвал свою страну анархией в сравнении с РФ

Главный редактор ведущей швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кеппель на полях ПМЭФ-2025 охарактеризовал свою страну как «хорошо организованную анархию». Его слова приводит РИА Новости.

«Говорят, что у нас — демократическая страна, но мы действительно сложно определяем, кто же принимает решения в политике», — сказал он во время выступления на сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Кеппель восхитился системами государственной организации России и Китая, заявив, что в его стране от них находятся «под большим впечатлением».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Деловую программу ПМЭФ 18 июня открыла сессия «Формируя новую платформу глобального роста» по итогам открытого диалога Национального центра «Россия». Модератором мероприятия выступил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

Ранее сообщалось, что Московская область планирует привлечь на ПМЭФ-2025 рекордное количество инвестиций.