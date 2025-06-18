На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Швейцарский журналист назвал свою страну анархией по сравнению с Россией

Главный редактор швейцарской газеты назвал свою страну анархией в сравнении с РФ
close
Global Look Press

Главный редактор ведущей швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кеппель на полях ПМЭФ-2025 охарактеризовал свою страну как «хорошо организованную анархию». Его слова приводит РИА Новости.

«Говорят, что у нас — демократическая страна, но мы действительно сложно определяем, кто же принимает решения в политике», — сказал он во время выступления на сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Кеппель восхитился системами государственной организации России и Китая, заявив, что в его стране от них находятся «под большим впечатлением».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Деловую программу ПМЭФ 18 июня открыла сессия «Формируя новую платформу глобального роста» по итогам открытого диалога Национального центра «Россия». Модератором мероприятия выступил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

Ранее сообщалось, что Московская область планирует привлечь на ПМЭФ-2025 рекордное количество инвестиций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами