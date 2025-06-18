В Словакии попытались задержать экс-главу минобороны, но не застали его дома

В Словакии правоохранительные органы собирались задержать бывшего министра обороны Ярослава Надя, который руководил процессом передачи военной техники Украине. Об этом пишет Denník N.

При этом когда полиция пришла домой к экс-министру, его там не оказалось — Надь отдыхает в Канаде.

«Пока непонятно, чего касается акция полиции, однако, по всей вероятности, передачи боеприпасов Украине», — пишет издание.

В настоящее время правоохранительные органы задержали экс-руководителя госкомпании Konštrukta Defense, которая занимается производством оборонной продукции.

До этого госсекретарь минобороны Словакии Игор Мелихер заявил, что передача его страной истребителей МиГ-29 Украине в 2023 году была признана незаконной. По его словам, экспертного анализа, которым экс-глава Минобороны Словакии Ярослав Надь оправдывал передачу истребителей, «однозначно не существует».

Ранее президент Пеллегрини заявлял, что Словакия помогает Украине, несмотря на имидж в СМИ.