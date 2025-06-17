Трамп заявил о планах на Ближний Восток

Трамп заявил, что ищет лучший вариант, чем прекращение огня на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что ищет лучший вариант, чем прекращение огня в странах Ближнего Востока, и стремится добиться реального завершения конфликта. Слова политика приводит Reuters.

Американский лидер добавил, что не слишком настроен лично вести переговоры с Ираном. По его словам, он может отправить на переговоры с Тегераном вице-президента США Джея Ди Вэнса и своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

При этом Трамп отметил, что Вашингтон пока не обращался к Тегерану с предложением провести переговоры о мире.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Иран атаковал Израиль новым оружием.