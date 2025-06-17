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Трамп назвал главную причину отправки в Лос-Анджелес нацгвардии

Трамп: если бы я не ввел в Лос-Анджелес нацгвардию, то город сожгли бы дотла
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Eric Thayer/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он не отправил в Лос-Анджелес национальную гвардию, то город сожгли бы дотла. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Глава государства добавил, что таким образом он оказал услугу губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому.

Трамп также назвал Ньюсома одним из худших губернаторов за все время существования Соединенных Штатов.

В пятницу 6 июня в Парамаунте (пригород Лос-Анджелеса) вспыхнули уличные беспорядки из-за антимигрантских рейдов. Население Парамаунта на 80% состоит из латиноамериканцев, поэтому действия Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) спровоцировали всплеск недовольства.

Трамп приказал ввести в город 2000 бойцов Нацгвардии — впервые с 1965 года без запроса местных властей. Руководство Калифорнии осудило решение президента. Губернатор-демократ Гэвин Ньюсом направил письмо главе Пентагона с просьбой отменить размещение гвардии, предупредив о риске «серьезной эскалации». Позже он заявил, что намерен подать на Трампа в суд.

Министр обороны Пит Хэгсет допустил привлечение морской пехоты в случае дальнейших беспорядков.

Ранее Трамп заявил о подготовке к крупнейшей в истории США депортации мигрантов.

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