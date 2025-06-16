В России не исключили, что Иран пойдет на перекрытие Ормузского пролива

Иран сильно пострадал от первого удара, который был нанесен Израилем в пятницу 13 июня, и именно поэтому тормозит с принятием серьезных ответных мер. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.

«В ходе первого удара были уничтожены высокопоставленные члены КСИР и генералы Генштаба, которые участвовали бы в принятии решений относительно ответа Израилю. Кроме того, Иран оказался в слабой позиции без ядерного оружия, так как ему фактически нечем нанести критический урон Израилю», — сказал востоковед.

Израиль последовательно «отсекал Ирану шиитские щупальца», которые могли бы реально помочь в данной ситуации, и сейчас у Тегерана мало возможностей для маневров, отметил Балмасов.

«С моей точки зрения, наиболее продуктивно для Ирана было бы перекрыть Ормузский пролив. Это помогло бы надавить на европейских потребителей СПГ и нефти из Персидского залива. В случае перекрытия пролива при затягивании конфликта вся мировая экономика будет находиться под сильным ударом. Однако Тегеран пока что медлит с этим решением», — заявил политолог.

Он предполагает, что Иран все еще надеется заключить «договорнячок» и мобилизовать свою дипломатию, отсюда и оговорки относительно возвращения к переговорам с США.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Вечером того же дня Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее на Западе спрогнозировали коллапс мировой торговли из-за конфликта Израиля и Ирана.