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Зеленский раскрыл, что будет обсуждать на предстоящей встрече с Трампом

Зеленский намерен обсудить на встрече с Трампом новый оборонный пакет для Украины
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Shannon Stapleton/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить следующий оборонный пакет от Вашингтона, который Киев «готов купить». Его слова с пресс-конференции в Вене приводит «Украинская правда».

«Один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, относительно оборонного пакета, который Украина готова купить», — сказал Зеленский.

До этого Белый дом сообщил, что президент США планирует провести переговоры с президентом Украины на полях саммита G7 в Канаде. Помимо встречи с Зеленским, Трамп также пообщается с премьером Канады Марком Карни и главой Мексики Клаудией Шейнбаум.

Саммит «Большой семерки», куда входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, проходит с 15 по 17 июня в курортном районе Кананаскис, провинция Альберта. Ранее Трамп уже прибыл в Канаду для участия в мероприятии.

Ранее Зеленский выразил недовольство тем, что глобальный Юг сотрудничает с Россией.

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