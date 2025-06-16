Страны БРИКС проведут 16-17 июня встречи для обсуждения кризиса на Ближнем Востоке

Иран ожидает, что БРИКС займет четкую позицию и осудит атаки Израиля на Исламскую Республику. Об этом официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

Представители стран БРИКС проведут ряд встреч 16–17 июня с целью обсуждения эскалации на Ближнем Востоке.

Багаи напомнил, что в последние годы в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС были созданы соответствующие механизмы для сотрудничества между странами-членами.

Дипломат подчеркнул, что ШОС выступила с хорошим заявлением, осуждающим нападение Израиля на Иран. По словам Багаи, в рамках БРИКС также будут проводиться заседания в указанные дни, Тегеран находится в контакте со странами-участницами объединения, чтобы донести до них свои взгляды.

Представитель иранского МИД добавил, что БРИКС, как и ШОС, должен признать реальность, возникшую на Ближнем Востоке: «вооруженное и незаконное нападение» на другую страну.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.