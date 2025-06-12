В Кремле отреагировали на слухи о возможной блокировке Telegram

Песков заявил, что не знает о якобы существующих планах по блокировке Telegram

В Кремле не располагают информацией о якобы готовящейся блокировке либо скором замедлении работы мессенджера Telegram. Об этом в беседе с журналистом Александром Юнашевым заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, мне не известно о наличии таких планов вообще ничего», — сказал представитель Кремля.

О том, что Telegram могут заблокировать в России, чтобы перевести пользователей на отечественный мессенджер Max, в эфире «Соловьев Live» заявил глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, власти также могут замедлить работу приложения, чтобы переход был «спокойным».

9 июня министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что этим летом пройдет большая презентация национального мессенджера Max. По его словам, функционал для ведения каналов в мессенджере планируется запустить в полном объеме этой осенью.

Ранее в Госдуме прокомментировали возможность блокировки Telegram.