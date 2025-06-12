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Посол рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве России и Китая

Посол Моргулов: Россия и Китай в условиях торговых войн выбрали сотрудничество
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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Российская Федерация и Китайская Народная Республика в условиях санкций и торговых войн осознанно выбрали углубление взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Об этом заявил посол РФ в Пекине Игорь Моргулов на приеме по случаю Дня России, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что в 2924 году товарооборот между странами достиг рекордных $245 млрд, при этом более 95% общих межгосударственных расчетов были переведены в рубль и юань.

Моргулов также отметил, что между Россией и Китаем укрепляется стратегическое партнерство в энергетической сфере. Это поставки нефти, газа, угля, электроэнергии, мирного атома. Страны осуществляют или готовятся к реализации более 80 важных инвестиционных проектов на сумму около $200 млрд в промышленном производстве, сельском хозяйстве, в области добычи полезных ископаемых.

Кроме того, особое внимание уделяется продвижению взаимодействия в области науки, проводится системная работа по укреплению транспортно-логистической взаимосвязанности, добавил посол.

Ранее Китай предложил организовать в российском регионе производство беспилотников.

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