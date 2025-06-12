Депутат Журавлев: президент Сербии произносит на Украине то, что нужно Западу

Поддерживая мифическую украинскую территориальную целостность, Сербия делает то, что требует коллективный Запад. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя сделанные сербским лидером Александаром Вучичем заявления в Киеве.

«Странно было бы слышать нечто подобное от президента Вучича, который, несмотря на запреты Евросоюза, мужественно прилетал на празднование 9 Мая в Москву, если бы потом не выяснилось, что Сербия тайком, за нашей спиной, поставляла Украине оружие. Сейчас, оказывается, готова поддерживать мифическую украинскую территориальную целостность и даже восстанавливать украинские города. И это говорит лидер страны, которая первой пострадала от беспредела, устроенного коллективным Западом. Югославию уничтожили и растоптали, и единственные, кто тогда вступался — Россия, хоть как-то сдерживавшая кровожадные порывы НАТО. Вероятно, теперь давит и на Сербию, заставляя делать и произносить только то, что нужно. Предатели и перебежчики, которые только и делают, что ищут лучшей жизни, хуже, чем откровенные враги. Усидеть на двух стульях одновременно еще никому не удавалось, обязательно навернешься», — сказал Журавлев.

11 июня президент Сербии впервые с начала российской специальной военной операции (СВО) посетил Украину. Он принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», где также присутствовал Зеленский.

«Я хотел бы получить вашу поддержку, чтобы взять один-два города или один небольшой регион, который мы можем восстановить», — обратился Вучич к президенту Украины. Его заявление опубликовало издание «Страна.ua».

Кроме того, сербский лидер заявил, что Украина всегда может рассчитывать на Сербию в плане гуманитарной поддержки, а также политической поддержки территориальной целостности.

Ранее в МИД РФ оценили заявление Сербии по ситуации с поставками оружия Украине.