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«Хуже, чем откровенные враги»: в Госдуме отреагировали на заявления Вучича в Киеве

Депутат Журавлев: президент Сербии произносит на Украине то, что нужно Западу
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Darko Vojinovic/AP

Поддерживая мифическую украинскую территориальную целостность, Сербия делает то, что требует коллективный Запад. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя сделанные сербским лидером Александаром Вучичем заявления в Киеве.

«Странно было бы слышать нечто подобное от президента Вучича, который, несмотря на запреты Евросоюза, мужественно прилетал на празднование 9 Мая в Москву, если бы потом не выяснилось, что Сербия тайком, за нашей спиной, поставляла Украине оружие. Сейчас, оказывается, готова поддерживать мифическую украинскую территориальную целостность и даже восстанавливать украинские города. И это говорит лидер страны, которая первой пострадала от беспредела, устроенного коллективным Западом. Югославию уничтожили и растоптали, и единственные, кто тогда вступался — Россия, хоть как-то сдерживавшая кровожадные порывы НАТО. Вероятно, теперь давит и на Сербию, заставляя делать и произносить только то, что нужно. Предатели и перебежчики, которые только и делают, что ищут лучшей жизни, хуже, чем откровенные враги. Усидеть на двух стульях одновременно еще никому не удавалось, обязательно навернешься», — сказал Журавлев.

11 июня президент Сербии впервые с начала российской специальной военной операции (СВО) посетил Украину. Он принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», где также присутствовал Зеленский.

«Я хотел бы получить вашу поддержку, чтобы взять один-два города или один небольшой регион, который мы можем восстановить», — обратился Вучич к президенту Украины. Его заявление опубликовало издание «Страна.ua».

Кроме того, сербский лидер заявил, что Украина всегда может рассчитывать на Сербию в плане гуманитарной поддержки, а также политической поддержки территориальной целостности.

Ранее в МИД РФ оценили заявление Сербии по ситуации с поставками оружия Украине.

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