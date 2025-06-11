В Москве считают, что протесты в Калифорнии могут перерасти в гражданскую войну

Не исключено, что протесты в Калифорнии, которые начались на фоне антиэмигрантских рейдов в минувшие выходные, перейдут в большой гражданский конфликт, о котором в американской политической среде давно говорят. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Дмитрий Дробницкий.

«Не исключаю, что протесты в Лос-Анджелесе могут стать спичкой, которая подожжет масштабный гражданский конфликт. Однако может быть это произойдет и в следующий такой раз. Суть в том, что без такого большого конфликта не обойтись никак, потому что не юридическим, не электоральным путем политический внутренний кризис они разрешить не смогут. Это просто невозможно, учитывая, что внутри США уже существуют как будто два отдельных государства», — пояснил американист.

Он добавил, что новая гражданская война в Соединенных Штатах не будет похожа на то, что показывают в фильмах, или на то, что происходило в XIX веке.

6 июня в пригороде Лос-Анджелеса вспыхнули уличные беспорядки из-за рейдов иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Изначально протестующие перекрывали дороги и выходили на улицы с флагами Мексики, потом мирные выступления переросли в стычки с полицией. Для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе в субботу, 7 июня, Трамп приказал ввести в город 2000 бойцов Нацгвардии.

Ранее власти Техаса заявили, что развернут подразделения Нацгвардии по всему штату из-за протестов.