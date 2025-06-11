В России обвинили Демпартию в причастности к протестам в США

Протесты в Калифорнии, которые продолжаются с минувших выходных, действительно не носят спонтанный характер, и президент США Дональд Трамп совершенно прав, подозревая внешнее вмешательство. Об этом «Газете.Ru» заявил американист Малек Дудаков.

«Чтобы поддержать подобные выступления, людей надо поднимать на протесты. К этому имеют отношение целый ряд либеральных, некоммерческих, неправительственных организаций. Многие из них связаны с Демократической партией и получали финансирование в период президентства Байдена, например, Коалиция в защиту прав мигрантов», — сказал американист.

Кроме организаций, которые помогали мигрантам, к протестам присоединяются разные другие союзы, которые напрямую не связаны с миграционной повесткой, отметил Дудаков.

«Сейчас в протестах участвуют даже феминистические организации, которые планируют проводить свои шествия 14 июня в день рождения Трампа, когда запланирован военный парад в Вашингтоне. Все вместе эти протестующие организации себя называют движением «No kings», то есть «без королей», что очевидно является намеком на Трампа и его власть», — пояснил политолог.

Выступая перед военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина, Дональд Трамп заявил, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются.

6 июня в пригороде Лос-Анджелеса вспыхнули уличные беспорядки из-за рейдов иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Изначально протестующие перекрывали дороги и выходили на улицы с флагами Мексики, потом мирные выступления переросли в стычки с полицией. Для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе в субботу, 7 июня, Трамп приказал ввести в город 2000 бойцов Нацгвардии.

Ранее в Госдуме призвали учесть опыт США в миграционном кризисе.