На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России обвинили Демпартию в причастности к протестам в США

Американист Дудаков: к протестам в Калифорнии причастна Демократическая партия
close
Eric Thayer/AP

Протесты в Калифорнии, которые продолжаются с минувших выходных, действительно не носят спонтанный характер, и президент США Дональд Трамп совершенно прав, подозревая внешнее вмешательство. Об этом «Газете.Ru» заявил американист Малек Дудаков.

«Чтобы поддержать подобные выступления, людей надо поднимать на протесты. К этому имеют отношение целый ряд либеральных, некоммерческих, неправительственных организаций. Многие из них связаны с Демократической партией и получали финансирование в период президентства Байдена, например, Коалиция в защиту прав мигрантов», — сказал американист.

Кроме организаций, которые помогали мигрантам, к протестам присоединяются разные другие союзы, которые напрямую не связаны с миграционной повесткой, отметил Дудаков.

«Сейчас в протестах участвуют даже феминистические организации, которые планируют проводить свои шествия 14 июня в день рождения Трампа, когда запланирован военный парад в Вашингтоне. Все вместе эти протестующие организации себя называют движением «No kings», то есть «без королей», что очевидно является намеком на Трампа и его власть», — пояснил политолог.

Выступая перед военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина, Дональд Трамп заявил, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются.

6 июня в пригороде Лос-Анджелеса вспыхнули уличные беспорядки из-за рейдов иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Изначально протестующие перекрывали дороги и выходили на улицы с флагами Мексики, потом мирные выступления переросли в стычки с полицией. Для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе в субботу, 7 июня, Трамп приказал ввести в город 2000 бойцов Нацгвардии.

Ранее в Госдуме призвали учесть опыт США в миграционном кризисе.

Все новости на тему:
Протесты в Лос-Анджелесе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами