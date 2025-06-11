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Захарова связала протесты в Калифорнии с глубоким кризисом США

Захарова не увидела в протестах в США происков Пекина или руки Кремля
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David Swanson/Reuters

Массовые протесты в Лос-Анджелесе являются внутренней проблемой Соединенных Штатов, они никак не связаны с «происками Пекина» или «рукой Кремля». Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напомнила заявление президента Дональда Трампа о том, что его страна находится в глубочайшем кризисе.

«Это глубинная история. Есть выборы, нет у них выборов. Люди друг друга ненавидят. И это не какой-то сегмент, и это не какие-то засланцы, на которых они все время ссылались. Это никакая не рука Кремля или происки Пекина. Это их внутренняя проблема», — заявила она.

6 июня в Парамаунте (пригород Лос-Анджелеса) вспыхнули уличные беспорядки из-за антимигрантских рейдов. Протестующие скандировали «ICE, вон из Лос-Анджелеса!», перекрывали дороги, выходили на улицы с флагами Мексики.

Трамп приказал ввести в город 2000 бойцов Нацгвардии — впервые с 1965 года без запроса местных властей. Руководство Калифорнии осудило решение президента. Губернатор-демократ Гэвин Ньюсом направил письмо главе Пентагона с просьбой отменить размещение гвардии, предупредив о риске «серьезной эскалации». Позже он заявил, что намерен подать на Трампа в суд, поскольку считает, что тот «подливает масло в огонь», а его действия — неконституционны.

Ранее количество американских войск в Калифорнии превысило контингент на Ближнем Востоке.

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