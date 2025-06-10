В Гааге запретили полеты беспилотников во время саммита НАТО

В Нидерландах ввели запрет на полеты всех беспилотников, за исключением полицейских, в радиусе более 16 километров вокруг Гааги во время саммита НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт нидерландского правительства.

«В радиусе более 16 километров вокруг Гааги, где пройдет саммит, будет действовать полный запрет на полеты беспилотников, независимо от их веса или типа», — говорится в заявлении.

Сообщается, что запуск дронов также не допускается в районе аэропортов Схипхол и Роттердам-Гаага. В кабмине подчеркнули, что запрет на полеты в Гааге будет действовать с 18 по 25 июня, а в районе аэропортов — с 23 по 25 июня.

При этом в правительстве уточнили, что ограничения не распространяются на технику, используемую сотрудниками полиции или министерством обороны в целях обеспечения безопасности.

Саммит НАТО состоится 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге. До этого сообщалось, что в этом году внимание альянса будет сосредоточено на теме роста военных расходов и наращивания производства, а не на вступлении Украины в военный блок.

Ранее стало известно, что в НАТО опасаются срыва саммита из-за разногласий по поводу Украины.