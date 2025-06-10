В Кремле прокомментировали слова Трампа о прекращении посредничества по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что между Москвой и Киевом налажены контакты.

Таким образом Песков прокомментировал сообщение о том, что президент США Дональд Трамп может прекратить свое посредничество по урегулированию конфликта на Украине.

«У нас есть рабочие контакты с Вашингтоном, с представителями Трампа, при необходимости президенты обсуждают насущные вопросы. Это происходит сейчас постоянно, помогает обеспечить понимание позиции друг друга и двигаться вперед», — пояснил Песков.

До этого издание Foreign Policy писало, что администрация президента США Дональда Трампа может прекратить поставки оружия Украине, однако вряд ли перестанет передавать Киеву разведданные.

По данным издания, на Украине продолжают верить, что Трамп вскоре изменит свою точку зрения и начнет больше помогать Украине.

Однако, считают авторы, более вероятно, что Трамп обвинит и Москву, и Киев в неспособности договориться и откажется от активного участия в дипломатии, а также прекратит поставки американского оружия Киеву. При этом поставки разведданных сохранятся, отмечается в материале.

Ранее генсек НАТО призвал Британию повышать расходы на оборону или «учить русский».