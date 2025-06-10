Стали известны подробности болезни короля Великобритании Карла III

Daily Telegraph: рак Карла III неизлечим, но не станет причиной его смерти

Онкологическое заболевание короля Великобритании Карла III неизлечимо, но не станет причиной его смерти. Об этом пишет издание Daily Telegraph.

Авторы публикации подчеркивают, что подобное мнение распространено среди приближенных британского монарха.

Отмечается, что Карл III, вероятно, не успеет пожить в Букингемском дворце, который ремонтируют несколько лет и, как ожидается, закончат через три года.

До этого газета The Sunday Times писала, что Карл III больше не будет принимать участие в военных парадах верхом. Во время празднования официального Дня рождения Его Величества, монарх вместе с королевой Камиллой воспользуются каретой, чтобы совершить поездку от Букингемского дворца до плац-парада конной гвардии и обратно. Таким образом, Карл III прервал возобновленную им же традицию «монарха в седле».

В конце марта пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Карл III был госпитализирован из-за «побочных эффектов» лечения рака.

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