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Афганистан обратился к международному сообществу по поводу санкций против страны

Афганистан призвал международное сообщество к отмене санкций против страны
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Depositphotos

Министерство экономики Афганистана обратилось к международному сообществу с призывом снять санкции, введенные в отношении страны. Об этом сообщает Ariana news.

В ведомстве считают, что продолжение действий рестрикций негативно сказывается на торговле, инвестициях, а также способствует росту бедности и безработицы в Афганистане.

По словам пресс-секретаря министерства Абдула Рахмана Хабиба, международному сообществу не следует политизировать гуманитарные проблемы, а нужно продолжать оказывать гуманитарную помощь Кабулу.

До этого сообщалось, что ООН направляла около $80 млн в свои структурные подразделения в Афганистане каждые две недели на протяжении последних трех лет.

После прихода к власти талибов (организация запрещена в России) в 2021 году ООН ввела санкции на перевод средств в Исламский эмират. Для решения проблемы нехватки финансирования организация отправляла в свои афганские офисы около $80 млн каждые 10-14 дней.

Ранее афганское правительство одобрило финансирование 12 экономических проектов.

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