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Афганское правительство одобрило финансирование 12 экономических проектов

Правительство Афганистана одобрило 12 экономических проектов на $146 млн

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Depositphotos

Афганская правительственная комиссия по закупкам одобрила финансирование 12 важных экономических проектов на общую сумму 10 миллиардов афгани ($146 млн). Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в рамках заседания рассматривалось 30 экономических проектов. 12 из них одобрили, в 15 внесли изменения, один — был аннулирован, контрактные цены по еще двум — передали в спецкомитеты для дальнейших переговоров по ценообразованию с компаниями-победителями тендера.

Утвержденные и дополнительные проекты включают в себя реконструкцию аэропорта в Кандагаре, ремонт дорог в Кабуле, завершение строительства в университетских общежитиях в нескольких провинциях, реконструкцию 25-километрового отрезка дороги Кайсар-Ламан в провинции Бадгис, говорится в публикации.

До этого специальный представитель президента России по делам Афганистана Замир Кабулов заявил, что нынешнему правительству Афганистана под властью «Талибана» (организация запрещена в России) не хватает инклюзивности.

Ранее в МИД Афганистана выразили надежду на развитие отношений с РФ.

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