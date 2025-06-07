Зеленский заявил о подготовке РФ к продолжению боевых действий против Украины

Зеленский: ВС РФ готовятся к дальнейшим боевым действиям и их расширению

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы РФ «готовятся к дальнейшим боевым действиям». Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

В пятницу, 6 июня, глава государства заслушал доклады по итогам визита представителей Киева в Вашингтон. По его словам, переговорщики провели «хорошие встречи на всех уровнях». В том числе с сотрудниками администрации США и внешнеполитического ведомства, членами конгресса и общественными деятелями.

«[Делегаты] представили партнерам истинные намерения российского руководства. Несмотря на многословие на переговорах <...> российские войска готовятся к дальнейшим боевым действиям и возможности их расширения», — написал Зеленский.

В начале июня представители Киева посетили Вашингтон с рабочим визитом. В том числе в американской столице побывал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он рассказал, что провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио и обсудил с ним ситуацию вокруг переговоров с РФ в Турции. Кроме того, чиновник попросил усилить поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны.

Ранее в Верховной раде Украины раскрыли тайный смысл поездки Ермака в США.