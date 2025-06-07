На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

FT узнала о включении Такера Карлсона в список возможных инвесторов TikTok

FT: Белый дом рассматривает Такера Карлсона в качестве инвестора в TikTok
close
Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Администрация США включила журналиста Такера Карлсона в список потенциальных инвесторов социальной сети TikTok. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, соответствующая инициатива стала частью усилий Белого дома по поиску новых владельцев платформы на фоне давления со стороны властей. Одним из лоббистов Карлсона выступал сенатор Джей Ди Вэнс, которого президент Дональд Трамп назначил куратором сделки.

Сам Карлсон заявил, что не знает о подобной инициативе.

«Я ничего об этом не знаю... Насколько мне известно, я читал, что сделка по TikTok приостановлена из-за торговой войны, из-за пошлин», — сказал он в комментарии FT.

В апреле президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий TikTok продолжать работу в стране до 19 июня. Решение должно обеспечить завершение сделки о реструктуризации компании.

TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, подвергается проверке со стороны американских властей, которые опасаются, что Пекин может получить доступ к пользовательским данным или использовать платформу в целях пропаганды.

Ранее в Госдуме заявили, что TikTok должен определиться с присутствием в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами