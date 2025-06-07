FT узнала о включении Такера Карлсона в список возможных инвесторов TikTok

FT: Белый дом рассматривает Такера Карлсона в качестве инвестора в TikTok

Администрация США включила журналиста Такера Карлсона в список потенциальных инвесторов социальной сети TikTok. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, соответствующая инициатива стала частью усилий Белого дома по поиску новых владельцев платформы на фоне давления со стороны властей. Одним из лоббистов Карлсона выступал сенатор Джей Ди Вэнс, которого президент Дональд Трамп назначил куратором сделки.

Сам Карлсон заявил, что не знает о подобной инициативе.

«Я ничего об этом не знаю... Насколько мне известно, я читал, что сделка по TikTok приостановлена из-за торговой войны, из-за пошлин», — сказал он в комментарии FT.

В апреле президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий TikTok продолжать работу в стране до 19 июня. Решение должно обеспечить завершение сделки о реструктуризации компании.

TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, подвергается проверке со стороны американских властей, которые опасаются, что Пекин может получить доступ к пользовательским данным или использовать платформу в целях пропаганды.

Ранее в Госдуме заявили, что TikTok должен определиться с присутствием в России.