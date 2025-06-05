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Мерц основательно готовился, чтобы не попасть в «мышеловку Трампа» в Белом доме

El Pais: Мерц серьезно подготовился, чтобы не попасть в мышеловку Трампа
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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц серьезно подготовился к встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, чтобы не попасть в его «мышеловку». Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Для некоторых, украинца Владимира Зеленского или южноафриканца Сирила Рамафосы, это была сцена унизительного обращения вживую и лично. Мышеловка. Мерц хочет любой ценой избежать повторения того же с ним», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Мерц в преддверии своего визита в Белый дом «подготовился основательно». Он знает, что одно неподходящее слово или неожиданная реакция хозяина «могут испортить его первый визит в Вашингтон».

До этого политолог Александр Рар заявлял, что Мерц и Трамп могут «поспорить» о России, введении санкций против Москвы, а также по вопросу о будущем статусе «Северных потоков» на встрече 5 июня.

По словам аналитика, Мерц всеми силами будет пытаться вернуть Трампа «в лагерь европейцев».

Ранее в Германии сообщили о планах поддержать Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.

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