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В Нидерландах предложили провести внеочередные парламентские выборы

Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы в 29 октября.
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Unsplash

Избирательный совет Нидерландов рекомендует провести внеочередные парламентские выборы в стране 29 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

В рекомендации отмечается, что среда, 29 октября, является первым возможным вариантом проведения выборов. Избирательный совет передал свое предложение министру внутренних дел и по делам королевства Джудит Уитермарк.

Накануне премьер-министр страны Дик Схов заявил, что кабинет министров Нидерландов уходит в отставку.

Отмечается, что уходящее правительство продолжает управлять своими делами до тех пор, пока новое правительство не приступит к исполнению своих обязанностей после проведения выборов.

Как сообщает HLN, падение правительства стало неизбежным после того, как лидер крайне правой нидерландской Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс вышел из коалиции.

Вилдерс подчеркнул, что ни одна из других партий коалиции не поддержала его план по ужесточению миграционной политики и не внесла изменений в соглашение.

Он заявил, что отсутствие такой поддержки «не оставляет другого выхода». Партия свободы получила больше всего мандатов на прошлых выборах, и ее выход из коалиции может привести к ее распаду и новым выборам в Нидерландах.

Ранее Вилдерс предупредил о скором падении старых режимов в Европе.

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