Американист объяснил отсутствие главы Пентагона на встрече по Украине

Дудаков: Хегсета не будет на «Рамштайн», так как США не хотят финансировать Киев

Отсутствие министра обороны США Питера Хегсета на встрече группы «Рамштайн» подтверждает отход Вашингтона от финансирования Киева, заявил «Газете.Ru» заявил политолог, американист Малек Дудаков.

По его словам, сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа Пентагон начал передавать полномочия по контролю за работой группы европейцам, тем самым продемонстрировав, что продолжение такой работы им не интересно.

«Отсутствие Питера Хегсета в Рамштайне не удивительно, так как американцы окончательно перестают работать в рамках этой группы. Поставки вооружений США на Украину сейчас очень незначительны, и новых траншей нет, идут поставки только по старым долгосрочным контрактам, которые были утверждены в эпоху президентства [экс-главы США Джо] Байдена, и большинство из них заканчиваются уже летом либо в начале осени этого года», — сказал политолог.

Он отметил, что Соединенные Штаты демонстрируют желание заниматься другими направлениями внешней политики, и именно туда они хотят направлять финансирование.

«Вашингтон переключается на конкуренцию с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, контролирует ситуацию на Ближнем Востоке. Арсеналы Пентагона опустошены за эти три года противостояния Украины с Россией, а никакого выхлопа нет, так как российские войска побеждают на поле боя. Так что сейчас американцы хотят подсчитать убытки, зафиксировать потери и начать заниматься другими вопросами», — добавил Дудаков.

Он подчеркнул, что вся ответственность за финансирование Киева таким образом переходит на плечи европейских стран, которые «уже начали паниковать» и пытаются вынудить Трампа продолжить прежнюю политику администрации Байдена.

«Важно сказать, что американцы, несмотря на нежелание финансировать Киев, не откажутся от своих планов вести переговоры с Россией. Я думаю, что переговорный трек у Москвы и Вашингтона будет продолжаться и дальше», — заключил Дробницкий.

Министр обороны США впервые не примет участие во встрече контактной группы по поставкам оружия Украине. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что США «будут представлены» на заседании контактной группы на уровне посла.

Ранее в США заявили об изучении данных о боях на Украине.