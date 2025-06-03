В России увидели тревожный сигнал в визите Ермака в США

Визит украинской делегации в Вашингтон на фоне переговоров, а также атак Киева на российские объекты, можно считать «тревожным звонком для Москвы», заявил «Газете.Ru» политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«По-хорошему, подобного визита вообще не должно было быть. Если США хотят выступать в качестве честного посредника [в мирном урегулировании], то тогда, по идее, российская делегация также должна была передать американцам свою точку зрения. Судя по всему, точка зрения Украины более интересна сейчас в Соединенных Штатах, чем наша», — заключил Ордуханян.

По его мнению, необходимо внимательно следить за украинским визитом в США и за тем, с кем из американских чиновников украинцы будут встречаться.

«Пока что создается впечатление, что украинская делегация приехала в США явно не мирный план обсуждать. Я предполагаю, что Киев пытается разработать сейчас новые форматы взаимодействия с американской администрацией. Надо еще будет посмотреть, сколько на встречу слетится сотрудников спецслужб и кто конкретно это будет», — добавил политолог.

Ордуханян считает, что президент США Дональд Трамп действительно устал играть роль миротворца в российско-украинском конфликте и это видно не только по его риторике, но и по поступкам.

«В последнее время было много тревожных звоночков на этот счет — неожиданное заявление посла США в Турции или слова пресс-секретаря Белого дома. Вместе с тем активизируются проукраинские ястребы, такие как Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) или Ричард Блументал. Кроме того, Украина показала, что она еще способна организовывать диверсии на российской территории, и это даст антироссийским элементам на Западе новые козыри», — сказал Ордуханян.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в США в составе делегации, которую возглавляет министр экономики республики Юлия Свириденко. По словам самого Ермака, цель визита — обсудить «важные вопросы», в том числе усиление санкционного давления на Россию.

Ранее стало известно о внешнем участнике переговоров РФ и Украины.