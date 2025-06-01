NBC сообщил, что процедура помилований от Трампа превратилась в миллионный бизнес

Президентские помилования в США превратились в высокодоходный бизнес. Об этом сообщил телеканал NBC.

По данным источников, приближенные к команде президента США Дональда Трампа лоббисты и консультанты предлагают содействие в получении помилования за крупные суммы — иногда речь идет о миллионах долларов. Как отмечает NBC, официальной «таксы» за подобные услуги нет, но некоторые готовы платить до $5 млн за то, чтобы их дело попало на рассмотрение к бывшему президенту. Это значительно превышает суммы, которые просили за подобную помощь во время первого срока Трампа. Ранее газета The New York Times писала, что тогда расценки составляли пятизначные суммы.

Лоббисты признали, что ситуация изменилась: Трамп, в отличие от других президентов, не откладывает решения о помиловании до конца срока, а выносит их регулярно. Один из участников процесса сообщил NBC, что помилования стали «прибыльным направлением в лоббистской деятельности». По его словам, в этой сфере практически нет ограничений: «Это как Дикий Запад — можно просить любую цену».

Некоторые источники, знакомые с ситуацией, выразили обеспокоенность тем, что доступ к президенту может стать вопросом финансовых возможностей. Элизабет Ойер, ранее занимавшаяся делами о помиловании в Минюсте при администрации Байдена, заявила, что такой подход подрывает легитимность института помилования и усиливает неравенство в правосудии. По её мнению, богатые получают привилегии, которые недоступны остальным.

В штабе Трампа отвергли эти опасения и подчеркнули, что все решения о помиловании принимает лично президент. Там также добавили, что он стремится давать второй шанс «достойным американцам», особенно тем, кто, по его мнению, стал жертвой несправедливой судебной системы.

Ранее Трамп заявил, что вскоре объявит нового кандидата на пост главы NASA.