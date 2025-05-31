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В «Справедливой России» призвали не питать иллюзий по поводу Илона Маска

Депутат «Справедливой России» Гусев призвал не считать Маска другом РФ
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Nathan Howard/Reuters

Вице-председатель фракции «Справедливой России» в Госдуме Дмитрий Гусев призвал не считать американского предпринимателя Илона Маска другом РФ. Слова Гусева приводит ТАСС.

«Он талантливый бизнесмен, за ним стоят серьезные круги, за ним стоят спецслужбы. Но он другом не будет, не надо делать никаких иллюзий. У него свои интересы», — подчеркнул Гусев.

По его словам, эти интересы сводятся исключительно к обогащению и управлению миром через собственные структуры.

«Маск — это последовательный противник российских интересов. Все, что делает Маск, это уничтожает государство», — подчеркнул он.

Примером разрушительной для государства деятельности Илона Маска Гусев назвал его активность в криптовалютной среде и продвижение своих алгоритмов ИИ.

«Мы должны этому противопоставить свой искусственный интеллект, свои социальные сети, свои криптовалюты, быть полностью независимыми и стойкими», — подчеркнул Гусев.

30 мая Илон Маск покинул правительство США, где он исполнял пост главы департамента госэффективности DOGE.

Ранее компания X Маска представила аналог Telegram — зашифрованный мессенджер XChat.

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