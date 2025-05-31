Дагделен: отказ США от идеи Украины в НАТО станет ключом к завершению конфликта

Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен в своем аккаунте в соцсети X заявила, что ключом к урегулированию конфликта на Украине может стать отказ США от вступления Украины в НАТО.

Дагделен призвала считаться с интересами безопасности России.

«Отказ администрации США от вступления Украины в НАТО и признание интересов безопасности России являются ключом к возможному прекращению [этого конфликта]», — поделилась эксперт.

Она посоветовала Евросоюзу учитывать этот факт, а не способствовать эскалации поставками ракет Taurus.

До этого политолог Сергей Марков заявлял, что 30-дневное перемирие, на котором настаивает Украина вместе с западными партнерами, может обернуться новой фазой конфликта.

Киев, по его словам, может перевооружиться и провести интенсивные мобилизационные мероприятия. Кроме того, есть риск, что на украинскую территорию в период прекращения огня войдут войска НАТО и разместятся в Одессе, Харькове, Киеве и на границе с Белоруссией.

Ранее в Киеве выразили заинтересованность в завершении конфликта в 2025 году.