На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Германии назвали ключ к завершению конфликта на Украине

Дагделен: отказ США от идеи Украины в НАТО станет ключом к завершению конфликта
close
Yves Herman/Reuters

Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен в своем аккаунте в соцсети X заявила, что ключом к урегулированию конфликта на Украине может стать отказ США от вступления Украины в НАТО.

Дагделен призвала считаться с интересами безопасности России.

«Отказ администрации США от вступления Украины в НАТО и признание интересов безопасности России являются ключом к возможному прекращению [этого конфликта]», — поделилась эксперт.

Она посоветовала Евросоюзу учитывать этот факт, а не способствовать эскалации поставками ракет Taurus.

До этого политолог Сергей Марков заявлял, что 30-дневное перемирие, на котором настаивает Украина вместе с западными партнерами, может обернуться новой фазой конфликта.

Киев, по его словам, может перевооружиться и провести интенсивные мобилизационные мероприятия. Кроме того, есть риск, что на украинскую территорию в период прекращения огня войдут войска НАТО и разместятся в Одессе, Харькове, Киеве и на границе с Белоруссией.

Ранее в Киеве выразили заинтересованность в завершении конфликта в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами