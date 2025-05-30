Политолог объяснил, почему словам Келлога о расширении НАТО не стоит верить

Заявления спецпосланника президента США Кита Келлога могут не соответствовать действиям главы государства Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, заявил «Газете.Ru» политолог, американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал слова политика о готовности Соединенных Штатов остановить расширение НАТО на восток.

«Единственная функция Келлога в американской администрации — это постоянно ходить на телевидение и что-то говорить. Поэтому и прислушиваться к ним особо не стоит. Келлога в целом взяли в команду Трампа на должность спецпосланника по Украине и России, чтобы успокоить американских ястребов, так как он очевидно проукраинский политик», — сказал политолог.

Он считает, что решение вопроса о дальнейшем расширении НАТО на восток будет зависеть от того, в какой парадигме будут двигаться США. При этом, по мнению Дробницкого, Трампу укрепление и расширение альянса действительно не нужно, так как с его точки зрения НАТО в целом — это «обуза на ногах у американского налогоплательщика и американского печатного станка».

«Идея расширения НАТО на восток была разработана во второй срок Билла Клинтона самим президентом и бывшим тогда спикером палаты представителей Ньютом Гингричем. Изначально план был скорее не военно-политический, а больше финансово-экономический. Гингрич уже тогда предсказывал кризис с бюджетом, с которым американцы борются до сих пор. Его идея была проста — если не сокращать бюджет, дефицит и госдолг, то надо распространять доллар дальше при помощи евроатлантических структур. Однако расширение на восток стало по итогу двойной проблемой, так как уперлось в интересы России и внутренние экономические проблемы США. Кроме того, стало понятно, что именно Украина — это ключ к расширению НАТО на восток. Если не присоединить Украину к НАТО, то весь этот проект начнет рушиться», — пояснил американист.

Дробницкий считает, что Трамп был бы рад избавиться от участия в НАТО, но ему противостоит либеральная элита, которая состоит из Демократической партии, глобалистов-республиканцев и евробюрократии.

«Противостоять либеральной элите, как выяснилось, Трамп не особо способен. Вопросы с тарифами будут решаться судами, вопросы о будущем Украины и все бюджетные вопросы решат в конгрессе. Если Трамп сейчас не изменит своей линии и не станет более жестко проводить чистки в своем аппарате, то он рискует оказаться в положении человека, которого спеленали по рукам и ногам», — заключил политолог.

Накануне Келлог заявил в интервью ABC News, что США готовы прекратить расширение НАТО на восток. Он добавил, что как минимум четыре страны альянса выступают против членства Украины в блоке.

Ранее в Европе заявили, что расширение НАТО «отвечает интересам безопасности» России.