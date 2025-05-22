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Бывший премьер Украины рассказал, почему народ до сих пор не сверг Зеленского

Азаров: Зеленского не свергают, так как для этого нет нужных политических сил
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Alina Smutko/Reuters

Киевский режим гробит экономику и не бережет население Украины, однако народ «молчит», потому что в стране нет политических сил и лидеров, способных повести за собой людей. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Киевский режим собственное население не бережет, экономику гробит, продает все налево и направо, так почему же народ молчит? Потому что люди сами по себе никогда никуда не выходят и ни в каких движениях участия не принимают», — подчеркнул он.

По словам Азарова, для начала народного движения против киевского режима должны быть организованные политические силы, лидеры, которые смогут выдвинуть повестку и призвать ее реализовывать.

На сегодняшний день, напомнил бывший премьер Украины, такие силы в стране уничтожены властью.

Первым решением после государственного переворота в 2014 году была физическая ликвидация альтернативных политических партий, отметил Азаров.

В середине мая аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявлял, что позиции украинского лидера Владимира Зеленского внутри Украины шаткие, его режим может пасть, либо его свергнут «в течение месяцев».

Ранее Песков заявил о неполном контроле Зеленского над ВСУ.

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