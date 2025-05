Трамп заявил, что выиграл суд против Пулитцеровского комитета из-за премии WP и NYT

Президент США Дональд Трамп одержал победу в судебном процессе против совета Пулитцеровской премии. Об этом он сообщил в Truth Social.

Иск 2022 года о клевете касался присуждения награды The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) за материалы о «российском вмешательстве» в выборы.

«Суд отклонил их попытку прекратить дело. Теперь они вернут премию. Они получили награду за фейковый репортаж... Теперь признают: это был обман, которого не существовало», — написал Трамп.

Газета The Washington Post получила премию за выдающееся освещение сенсационного информационного повода «за быстрое и яркое» описание попытки покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа в июле прошлого года.

Журналисты газеты The Wall Street Journal победили в номинации «Национальный репортаж». Корреспондент Деклан Уолш и сотрудники газеты The New York Times стали лучшими в номинации «Зарубежный репортаж» за разоблачительное расследование суданского конфликта.

Пулитцеровская премия, считающаяся самой престижной наградой в США в области журналистики, была учреждена в 1917 году. В этом году ее лауреатов объявили в 109-й раз.

Ранее суд в США заблокировал введенные Трампом пошлины.