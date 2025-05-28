Стало известно, когда планируют огласить приговор медиаменеджеру Горбунову

В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга 30 мая огласят приговор медиаменеджеру Илье Горбунову. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

«Мы справились раньше! Да, так можно. Запретов на оглашение как раньше, так и позже Закон не содержит», — сказано в сообщении.

28 мая сообщалось, что Прокуратура запросила для обвиняемого в вымогательстве Горбунова лишение свободы на 10 лет и четыре месяца. Горбунов ранее был креативным директором издания «Народные новости», которое входило в медиагруппу «Патриот» бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, где фигурант в том числе являлся ответственным за так называемую фабрику троллей. Ему инкриминируется вымогательство денег у петербургского политика Александра Малькевича за отказ от публикации негативной информации.

Государственный обвинитель, кроме того, считает, что Горбунов должен выплатить штраф 5,2 млн рублей. Защита подсудимого отвергает все предъявленные ему обвинения, утверждая, что Горбунов и Малькевич просто «неправильно интерпретировали» намерения друг друга.

Ранее по делу о вымогательстве задержали главреда издания «Вид сбоку».