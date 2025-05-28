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В Совфеде оценили заявление Зеленского об ударах вглубь РФ: «Игра на публику»

Сенатор Муратов: Украина уже наносит удары вглубь территории России
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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не сказал ничего нового в своем вчерашнем заявлении об ударах вглубь России. Украина уже ежедневно наносит подобные удары своими БПЛА. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов.

«А что Киев делает сейчас? Они уже по Москве в открытую запускают БПЛА ежедневно. Не стоит обращать внимания на слова Зеленского, он вот сейчас конкретно ничего нового не анонсировал. Это все игра на публику. Реальность такова, что вглубь страны уже наносятся удары и мы их успешно отражаем», — сказал сенатор.

Он считает, что гораздо важнее следить за поддержкой Украины со стороны европейских стран, чтобы понимать, будет ли Киев получать какие-то новые виды вооружения.

27 мая Владимир Зеленский в своих социальных сетях анонсировал удары вглубь территории России. Он подчеркнул, что не может говорить о планах и возможностях, но Киев намерен «зеркально отвечать на угрозы и вызовы», якобы исходящие от России.

«Они там, в России, должны чувствовать четко последствия от того, что делают против Украины. Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика – это ключевые элементы», — написал Зеленский.

Ранее Захарова ответила Зеленскому на дерзкое заявление об ударах по России.

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