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Парламент Франции принял закон об эвтаназии

Национальное собрание Франции приняло закон об эвтаназии большинством голосов
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Shutterstock/FOTODOM

Парламент Франции большинством голосов принял законопроекты об эвтаназии и паллиативной помощи. Об этом пишет издание Ouest France.

В поддержку добровольного ухода из жизни при помощи врачей выступили 305 депутатов Национального собрания Франции, против — 199 депутатов. После одобрения законопроекты были направлены в Сенат — верхнюю палату парламента Франции.

Оппозиционер из Республиканской партии Филипп Жувен предположил, что новый закон может подтолкнуть к концу людей, страдающих от депрессии, которые «несвободны» в принятии своих решений.

К настоящему моменту законодательство об эвтаназии уже действует в Бельгии, Нидерландах и Канаде. С апреля 2023 года законодательство об эвтаназии распространяется в Нидерландах на детей в возрасте до 12 лет. Условием получения медицинской помощи в уходе из жизни в этих странах является констатация врачом и независимым экспертом того, что пациент испытывает «невыносимые страдания без надежды на улучшение».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон допустил проведение референдума по вопросу эвтаназии.

Ранее создатель «Флибусты» пошел на эвтаназию.

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