На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генпрокурор России прибыл в Лаос

Генеральный прокурор Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Лаос
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Лаос. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента.

В столице Лаоса, Вьентьяне, Краснов встретится со своим лаосским коллегой, Сайсаной Кхотпхутхоном — генеральные прокуроры обсудят и подпишут программу сотрудничества, направленную на укрепление и дальнейшее развитие двусторонних взаимоотношений.

Также Краснов встретится с руководителями других лаосских правоохранительных органов и профильных ведомств.

В начале мая стало известно, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит заболел ковидом и не приедет в Москву на мероприятия в связи с 80-летием Победы.

Лаос на параде Победы был представлен на уровне министра иностранных дел — в Москву прибыл Тхонгсаван Фомвихан.

Ранее Генпрокурор России посетил ОАЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами