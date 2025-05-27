Генпрокурор России прибыл в Лаос

Генеральный прокурор Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Лаос

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Лаос. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента.

В столице Лаоса, Вьентьяне, Краснов встретится со своим лаосским коллегой, Сайсаной Кхотпхутхоном — генеральные прокуроры обсудят и подпишут программу сотрудничества, направленную на укрепление и дальнейшее развитие двусторонних взаимоотношений.

Также Краснов встретится с руководителями других лаосских правоохранительных органов и профильных ведомств.

В начале мая стало известно, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит заболел ковидом и не приедет в Москву на мероприятия в связи с 80-летием Победы.

Лаос на параде Победы был представлен на уровне министра иностранных дел — в Москву прибыл Тхонгсаван Фомвихан.

Ранее Генпрокурор России посетил ОАЭ.