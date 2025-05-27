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Американист увидел в новых санкциях США попытку сорвать переговоры

Политолог Дудаков: ястребы в Вашингтоне пытаются сорвать мирные переговоры
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SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Стоит рассматривать любые утечки данных, которые появляются в западных СМИ, с определенной долей скепсиса. Подобные публикации рискуют сорвать мирные переговоры по Украине. Таким мнением относительно возможных новых американских санкций против РФ поделился с «Газетой.Ru» политолог-американист Малек Дудаков.

«Я бы призывал рассматривать утечки со ссылкой на анонимные источники в американской прессе с долей скепсиса. Даже в самом материале The Wall Street Journal в общем-то нет никакой конкретики, не называется, какие точно будут введены санкции. Просто говорится, что администрация Трампа рассматривает все варианты, но это мы и так понимаем. Я бы рассматривал такие утечки, как попытку ястребов в Вашингтоне как-то повлиять на позицию Белого дома и сорвать мирные переговоры», — сказал он.

Конечно, администрация Трампа полностью не может отказаться от санкций, как от рычага давления, добавил американист. Однако, по его мнению, пока этот вопрос нерешенный, и многое зависит от следующего раунда мирных переговоров.

«Многое будет зависеть от того, как пройдет следующий раунд мирных переговоров. Конечно, теоретически санкции могут быть введены. Но и сами представители администрации Трампа уже заявляли, что ужесточение санкций может привести к срыву любого переговорного процесса с Россией. При этом вряд ли новые ограничения нанесут какой-то значимый ущерб российской экономике», — пояснил Дудаков.

Политолог предположил, что американцы могут рассмотреть санкции в отношении нефтяного российского флота, но, скорее всего, это малореалистично. Поэтому, если какие-то санкции будут введены, то они будут носить довольно символический характер.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщила, что на этой неделе президент США Дональд Трамп может ввести новые санкции против России. По данным газеты, Трамп разочарован действиями президента России Владимира Путина и медленным ходом мирных переговоров.

Источники WSJ добавили, что новые меры давления, обсуждаемые в Белом доме, не предполагают расширения банковских санкций. Вместо этого рассматриваются другие варианты с целью побудить Москву согласиться на 30-дневное перемирие.

Ранее Песков заявил об участии ряда СМИ в кампании по срыву мирных переговоров.

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