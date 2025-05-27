В Госдуме рассказали о возможности отказаться от отключений горячей воды летом

Срок отключения горячей воды летом возможно сократить до недели, однако полностью отменить эту практику невозможно. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

«Это техническая необходимость для того, чтобы можно было продувы [сделать], запчасти поменять, прочистить котел. Это оборудование, которое необходимо чинить», — пояснил он.

Парламентарий объяснил, что отсутствие ежегодной профилактики спровоцирует увеличение аварий в системах водоснабжения. Он добавил, что переподключить на время технических работ систему к другому котлу не представляется возможным, так как «технологическую цепь также нужно привести в порядок».

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что мошенники рассылают фейковые письма с предложением проверить график отключения горячей воды с целью похитить персональные данные.

Ранее Катя Лель заявила, что возмущена отключением отопления и горячей воды в Москве.