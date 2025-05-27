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В Госдуме рассказали о возможности отказаться от отключений горячей воды летом

Депутат Колунов: полностью отказаться от отключения воды летом невозможно
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Depositphotos

Срок отключения горячей воды летом возможно сократить до недели, однако полностью отменить эту практику невозможно. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

«Это техническая необходимость для того, чтобы можно было продувы [сделать], запчасти поменять, прочистить котел. Это оборудование, которое необходимо чинить», — пояснил он.

Парламентарий объяснил, что отсутствие ежегодной профилактики спровоцирует увеличение аварий в системах водоснабжения. Он добавил, что переподключить на время технических работ систему к другому котлу не представляется возможным, так как «технологическую цепь также нужно привести в порядок».

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что мошенники рассылают фейковые письма с предложением проверить график отключения горячей воды с целью похитить персональные данные.

Ранее Катя Лель заявила, что возмущена отключением отопления и горячей воды в Москве.

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