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Президент Бразилии отменил рабочие встречи до конца дня из-за недомогания

G1: Лула да Силва отменил все рабочие встречи до конца дня из-за недомогания
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Врачи диагностировали у бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы лабиринтит, из-за чего он был вынужден отменить рабочие встречи до конца дня. Об этом сообщил портал G1.

«Президент Луис Инасиу Лула да Силва почувствовал в понедельник, 26 мая, головокружение, ему был поставлен диагноз лабиринтит», — говорится в публикации.

По информации портала, бразильскому лидеру сделали снимок и анализ крови в Сирийско-ливанской больнице в Бразилиа, они показали нормальные результаты.

G1 отмечает, что в настоящее время глава государства находится в своей официальной резиденции, где ему рекомендовано отдыхать в течение дня.

Лабиринтит — это воспалительное поражение структур внутреннего уха, возникающее в результате проникновения в него инфекции или являющееся следствием травмы. Клиника лабиринтита включает вестибулярные нарушения, среди которых: головокружение, расстройство равновесия и координации, а также симптомы поражения органа слуха — шум в ухе, снижение слуха.

7 мая стало известно, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит заболел ковидом, в результате чего отменил поездку в Москву на мероприятия в связи с 80-летием Победы.

Ранее президент Бразилии назвал «безумием» перевооружение Европы.

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