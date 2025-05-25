Telegraph: США послали делегацию в Британию на тайную встречу с активистами

Британская газета The Telegraph усмотрела готовность властей США вмешаться во внутренние дела Соединенного Королевства в том, что американская администрация направила представителей на встречу с британскими активистами антиабортного движения.

Согласно материалу, соответствующее решение президента Дональда Трампа связано с опасениями, что свобода слова активистов оказалась под угрозой.

«Этот визит — очередной признак готовности администрации Трампа вмешаться во внутренние дела Британии», — говорится в статье.

Как уточняется, речь идет о сотрудниках Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепартамента США (DRL). Они встречались с представителями МИД Британии в марте. The Telegraph пишет, что в это же время американские чиновники тайно увиделись с некоторыми активистами, задержанными за молитвы у центра, где делают аборты.

В начале мая итальянские консервативные газеты написали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы пытается повлиять на процесс избрания нового понтифика. После этого МИД республики заявил, что Париж не вмешивается в процедуру.

Ранее Дуров обвинил одну из европейских стран в покушении на демократию.